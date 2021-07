Marie-Pierre Mouton réélue à la tête du Département

Elle était seule à être présente à l’élection.

Sept ans de plus. Après les élections départementales des 20 et 27 juin dernier, remportées par la majorité sortante de droite, se tenait, le jeudi 1er juillet, à Valence, la séance d’installation de la nouvelle assemblée. Et c’est sans surprise que la Républicaine (LR) Marie-Pierre Mouton, élue sur le canton du Tricastin, a été réélue à 65 ans pour un mandat de sept ans. Et pour cause, elle était seule candidate...

Article publié dans Le Crestois du 9 juillet 2021