Le grand retour du Bal des pompiers

Rendez-vous à Crest le 13 juillet au champ de Mars pour une soirée animée.

C’est une tradition qui s’était perdue depuis une quarantaine d’années ! Mais le bal des pompiers est de retour à Crest, le mardi 13 juillet.

L’Amicale des pompiers et la ville, partenaires pour cet événement, ont annoncé le retour du bal à l’occasion d’un point presse en mairie, le vendredi 2 juillet, en présence du maire, Hervé Mariton, de l’adjointe à l’animation, Audrey Corneille, de la déléguée au aux associations, Sarah Duvauchelle, et de trois pompiers membres de la commission Bal de l’amicale des pompiers : Mathieu, Jérôme et Thierry. Le bal se déroulera donc sur la place du Champ de Mars, de 20h30 à minuit et demi. L’entrée coûtera 5 euros.

C’est le DJ Lorenzo, avec la société d’évenementiel lyonnaise Evideence, qui animera la soirée. Le lendemain, mercredi 14 juillet, la Ville organise la journée « Crest en fête ! ». Pour l’occasion, l’accès au Musée éphémère, au Centre d’art, sera gratuit entre 14h et 22h. À partir de 17h, place au marché artisanal et gourmand.

La buvette sera assurée par l’amicale des pompiers, tandis que pour diner, on retrouvera de la défarde ou de la paella (réservation au 04 75 76 61 37). Clou du spectacle à 22h30, avec des feux d’artifice tirés depuis le stade du gymnase d’Armorin, du pont bleu et du parking derrière Saint Louis.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 9 juillet 2021