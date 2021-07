Au programme cet été !

Foire du Picodon, Festival de Musique Sacrée, Crest Jazz Vocal, Fête médiévales... cet été, vous n'allez plus savoir ou donner de la tête. Tour d'horizon des festivités.

L'été est lancé, il fait chaud, les restrictions sanitaires s'amoindrissent et les festivals ont déjà commencé un peu partout. Localement, la musique remplit en grande partie les agendas des vacanciers et des locaux, non sans laisser une belle place aux spectacles vivants ou à la foire du Picodon ! Nous avons regroupé sur cette page tous les rendez-vous à ne rater sous aucun prétextes...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À découvrir dans notre article : le programme complet de tous ces événements.

Article publié dans Le Crestois du 2 juillet 2021