Régionales : Wauquiez l'emporte, la gauche en tête dans la Drôme

Le président LR a confirmé la dynamique du premier tour. Samuel Arnaud entre au conseil.

Avec un peu plus de 55% des voix, le président sortant de la région Auvergne Rhône-Alpes, environ huit millions d'habitants, Laurent Wauquiez (Les républicains), a été réélu dans un fauteuil dimanche 27 juin.

Un score à relativiser au vu de l'abstention encore massive lors de ce deuxième tour : 66,6%, contre 67,4% au premier. Soit 17,78% des inscrits pour le candidat de la droite. C'est toujours plus que ses concurrentes de gauche, regroupées pour ce deuxième tour sous une même bannière, autour de la candidate écologiste Fabienne Grébert - avec Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste) et Cécile Cukierman (Parti communiste et France Insoumise), qui ont recueilli 33,6% des suffrages.

Désillusion pour le Rassemblement national...

À lire dans notre article : Samuel Arnaud, un Crestois à la région

Article publié dans Le Crestois du 2 juillet 2021