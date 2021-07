Quand la Cité scolaire passe sur les ondes

Des adolescents d’Armorin ont découvert les coulisses de la radio.

Les élèves de la Cité scolaire Armorin ont vécu une expérience peu commune : préparer et réaliser eux-mêmes une émission de radio ! Les classes de Nelly Gounelle, Nadine Legrand et Nathalie Garay, professeures de Lettres, et de Sandrine Reder, professeure de Sciences économiques et sociales (SES), ont réfléchi à des thèmes d’actualité.

La liberté de s’habiller, être ado pendant le Covid, maintenir les liens d’amitié pendant le confinement sont souvent revenus dans les idées émises...

Article publié dans Le Crestois du 2 juillet 2021