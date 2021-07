Le vélo en roue libre !

Communiqué de la Communauté de communes du Val de Drôme pour la Fête du vélo, le 3 juillet 2021.

Ce n’est plus à prouver, le Val de Drôme est une terre de vélo ! À la fois pour les plus sportifs avec ses routes vallonnées, mais aussi pour les familles et la pratique loisirs avec des itinéraires balisés et sécurisés. Il était donc tout naturel de faire sa fête au vélo !

Décalée d’un mois en raison d’un contexte sanitaire encore fragile en juin, cette Fête du vélo proposée par la Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD) le samedi 3 juillet n’en sera que plus belle ! Rendez-vous est donné dès 8h sur l’écosite du Val de Drôme, à Eurre, pour une journée sportive, festive et familiale, avec des animations gratuites pour tous tout au long de la journée...

Programme complet publié dans Le Crestois du 2 juillet 2021