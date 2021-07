La 15e Fête Médiévale de Crest

Les 2, 3 et 4 juillet, une édition placée sous le thème du "Fantastique".

Se déroulant habituellement pendant le week-end de Pentecôte, la Fête Médiévale a été décalée cette année pour bénéficier d’un contexte sanitaire plus favorable. Le port du masque sera requis sur le marché médiéval et lors des spectacles, avec jauge et places assises pour le public.

Cette 15e édition se décline autour du thème du "Fantastique". La Ville a une nouvelle fois collaboré avec le metteur en scène Alain Carré pour élaborer une programmation riche comprenant des animations permanentes et des spectacles "mobiles" se déroulant en différents lieux du centreville.

La Fête Médiévale sera aussi l’occasion cette année de célébrer les 900 ans de la Tour avec différentes animations tout au long du week-end..

Communiqué de la ville de Crest publié dans Le Crestois du 2 juillet 2021