De ferme en ferme en juin, une édition décalée

À cause de cette année chamboulée par la pandémie, de ferme en ferme se déroulera les 26 et 27 juin... avec deux mois de retard.

Habituellement organisé le dernier week-end d'avril, de ferme en ferme a dû décaler son édition 2021. Elle se déroulera les 26 et 27 juin sur huit circuits avec la présence de cinquante-quatre fermes dans la Drôme. C'est moins que d'habitude car, en cette période estivale, les agriculteurs, éleveurs et producteurs ont beaucoup de travail sur leur terre et dans leur exploitation.

Toutefois, notre territoire permet de faire un petit viron fort sympathique sur les chemins empierrés pour profiter des bonnes saveurs du terroir. Programmez votre balade et n'oubliez pas la glacière. Chaussez vos baskets et mettez un chapeau car le week-end sera sportif, gustatif et instructif !

PLAINE DE LA DRÔME

Ferme des Ayasses : À Vaunaveys La Rochette, découverte de porcs et porcelets en plein air, laboratoire, charcuterie traditionnelle. Restauration à emporter. Tél : 06 88 32 36 52 .

La ferme eurreuse : À Eurre, un troupeau de chèvres, des cochons, des fromages et de la charcuterie au coeur d'une ferme Bio. Restauration sur place ou à emporter. Tél : 06 15 27 07 14.

DIOIS-ROANNE

Gaec des Adrets, cave Maillefaud : Venez découvrir Barsac et son terroir, haut lieu de la Clairette. Prix d'excellence CGA 2020. Tél : 04 75 21 71 77

Gaec des Cimes : À Rimon et Savel, une ferme bio dans un site préservé. Pâtes fermières, Brebis, Lentilles, Agneaux, Lavande, Farine, Pois chiches. Restauration sur place ou à emporter. Tél : 04 75 21 74 91 ou 06 47 79 80 50 Mail : contact@rimon-saveurs. fr

Domaine Raspail Jean- Claude fils : À Saillans, Clairette Bio depuis 1997, passionnés depuis quatre générations, un haut lieu de l'appellation. Tél : 04 75 21 55 99.

VALLÉE DU ROUBION PAYS DE DIEULEFIT

Ferme la Freydière : À Soyans, découverte de la ferme et du savoir-faire pour le bonheur de vos papilles. Repas complet sur place ou à emporter Tél : 06 73 75 54 00.

Sud Spiruline : À Cléon D'Andran, la spiruline, un super-aliment ! Découvrez ses bienfaits nutritionnels et sa culture. Tél : 07 82 61 26 28 Mail : contact@sud-spiruline. com

Les gens sérieux : À Soyans, venez vite visiter les porcs en plein air AB avant qu'ils n'aient bu toute la bière ! Restauration à emporter. Tél : 06 46 61 17 36

Contacts et renseignements: www.defermeenferme.com

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021