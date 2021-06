Crest s'abstient sur le rapport d'activités 2020

Les élus communautaires crestois maintiennent leur position au sein de l'intercommunalité.

Lors du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) du jeudi 17 juin, les six élus de Crest qui assistaient à la séance ont encore marqué leur présence par des votes que la petite vingtaine d'élus des autres communes n'ont pas toujours compris.

Ce fut un conseil communautaire de six heures très copieux. Le rapport d'activité de 2020 a été étalé sur sept pôles d'activité par les élus en charge des dossiers. Une année marquée par la crise, et le développement local en a pâti autant en économie et tourisme qu'en aménagement du territoire.

Après avoir débattu des dossiers divers pendant plus de trois heures, la valse des abstentions a commencé sur les votes des comptes administratifs 2020...

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021