Le bilan de Wauquiez à la loupe

Retour sur six années de mandat du président sortant.

« Aura, région la mieux gérée de France ». Le président Les Républicains de la région Auvergne Rhône-Alpes l'a toujours clamé, il souhaitait réduire l'endettement de la collectivité et a respecté un engagement : un milliard d'euros d'économie sur le mandat. Il n'est pas non plus à une exactitude près : ce slogan autoproclamé ne s'appuie sur rien de concret puisque la Cour des comptes, qui certes louait la gestion du président, n'établit pas de classement...

« Beaucoup de communication et d'effets d'annonce. Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait..., critique Samuel Arnaud, élu d'opposition socialiste à Crest et candidat sur les listes de Najat Vallaud-Belkacem...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021