La droite en position de force

Brève analyse du premier tour des deux scrutins.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Sauf retournement majeur de situation, la droite devrait rempiler pour six ans. Ses candidats sont arrivés en tête dans 13 cantons sur les 19 que compte le département. La gauche, elle, n'est en tête que dans trois cantons et ne peut espérer guère mieux lors du second tour malgré un bon résultat dans le canton du Vercors-Monts-du-Matin, acquis à la droite.

La France insoumise, qui a fait cavalier seul, n'a pu qualifier aucun de ses candidats pour le deuxième tour. Le Rassemblement national, loin des ambitions affichées, est qualifié au second tour dans trois cantons (Saint-Vallier, Montélimar 1 et Tricastin)...

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021