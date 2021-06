Rendez-vous samedi 26 juin pour Aoustock #0 !

Entretien avec Myriam Tahouati, membre de Aoustock, avant le concert organisé par l'association à Aouste sur Sye.

Aoustock lance sa saison de concerts avec Aoustock #0 le samedi 26 juin. Ces événements se poursuivront avec l'autre projet des organisateurs, le Aoustock Festival qui se tiendra fin août.

Le Crestois : Aoustock, qu'est-ce que c'est ?

Myriam Tahouati : Aoustock, c'est la continuité d'une association qui existait déjà depuis sept ans, qui s'appelle "Les copains dans note' jardin". Elle faisait juste de la création d'événements musicaux dans un endroit privé, chez Frédéric Clerembaux et Catherine Cordier, qui ont été à l'initiative de cette association.

Après, les événements ont eu tellement de succès qu'on a eu trop de monde. Donc on a décidé de faire ça en extérieur, dans un lieu plus vaste pour créer quelque chose de plus grande envergure, qui prend forme progressivement : un festival à Aouste, que l'on a appelé Aoustock Festival.

L'année dernière, nous n'avons pas pu l'assurer sur la place du village à cause de toutes ces restrictions sanitaires. Alors on a souhaité faire un événement chez moi, qui a eu beaucoup de succès. On a été complet, et même presque débordés le jour du concert. Du coup, on a décidé de refaire cette soirée-là, sur ce lieu là. Il s'appelle Aoustock #0 , et il est différent de Aoustock Festival...

Entretien publié dans Le Crestois du 25 juin 2021