"Court mais trash" à l’Eden

Tourné au mois de mars dernier dans plusieurs lieux crestois, le film sera diffusé le lundi 28 juin.

Ils l’avaient jusqu’ici plutôt fréquenté en tant que simples spectateurs. Mais le lundi 28 juin, c’est en tant que comédiens que les personnages principaux du film Court mais trash seront à l’Eden, à Crest, pour la projection en avant-première de ce film de 30 minutes.

Réalisé par Julia Spiesser et Sébastien Lecouvreux, Court mais trash raconte avec humour le parcours de sept personnages qui incarnent à l’écran leur propre rôle. On y découvre les existences chahutées de sept personnes habituées de l’accueil de jour crestois de la rue des Auberts, Val Accueil, géré par le Diaconat protestant. Des tranches de vie « habituellement invisibles et jamais entendues », raconte Sébastien Lecouvreur.

Tourné au mois de mars dernier dans plusieurs lieux crestois, au parc du Bosquet, à l’Eden, ou dans des appartements privés, Court mais trash sera donc projeté pour la première fois à l’Eden le lundi 28 juin, en présence des comédiens, mais aussi de l’équipe de tournage et de post-production.

Le film servira ensuite « d’outil éducatif afin d’aborder le difficile sujet de la grande précarité », précise Sébastien Lecouvreux, et sera diffusé dans d’autres lieux d’accueil de jour.

Court mais trash

Le lundi 28 juin, à 19h à l’Eden. Prix libre.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021