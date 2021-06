Monique Dulaquais quitte la présidence du comité des fêtes de Crest

Elle a laissé sa place de présidente lors de l’assemblée générale du vendredi 18 juin. Après vingt ans de bons et loyaux services, elle a décidé de passer la main.



Monique Dulaquais

Gilles Rabois, le nouveau président

« Je suis soulagée et usée. Je pense que j’en ai même trop fait et je commençais à ressentir de la lassitude » explique cette pétillante et intrépide ex-présidente.

Monique Dulaquais est entrée au comité des fêtes lors de sa création en 1989...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

À lire dans notre édition du 25 juin : le compte rendu complet de l'Assemblée Générale.

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021