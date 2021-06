Les plantes aromatiques, icônes historiques de la Drôme

Le département confirme sa place de leader mondiale des plantes aromatiques et médicinales...

Si Jean Giono disait, en parlant de la Drôme : « Ici la lavande embaume ciel et terre, elle se joue de l'ombre et de la lumière », ce n'est pas un hasard ! En ce début d'été, les campagnes de la vallée de la Drôme se colorent et se parfument de fleurs. Les agriculteurs ont développé la culture des PPAM (Plantes à parfum, aromatiques et médicinales), une identité historique du territoire qui se développe.

La saison des couleurs est là, les lavandes commencent à montrer leurs couleurs, encore pâles mais à maturité dès la mi-juin, les fleurs de thym sont déjà en distillerie, le romarin et la sauge se parent doucement. Et pendant ce temps, les huiles essentielles s'écoulent lentement des alambics...

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021