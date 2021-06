Les Communautés de communes, la tête dans le guidon

Au mois de juin, les habitants de la vallée apprennent à faire du vélo.

Casque vissé sur la tête et échauffement terminé, les futurs cyclistes sont fin prêts à en découdre. De début juin jusqu'à début juillet, les Communautés de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD) et du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) proposent à leurs habitants des séances pour apprendre à monter, ou à re-monter, sur un vélo, le temps de cinq semaines, sur le rythme de deux séances hebdomadaires.

L'objectif est simple : « Permettre au plus grand nombre de se déplacer facilement et en toute sécurité sur la route, et ainsi privilégier un usage plus régulier du vélo au quotidien », précise le communiqué de presse de la CCVD...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021