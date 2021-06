Fête de la Musique : Crest se donne les moyens

Le 21 juin, la Fête de la Musique animera la ville.

Crest fera bien chanter les guitares ! La Fête de la Musique aura lieu, le lundi 21 juin, sur trois sites différents de la ville. Une scène "Pop-Rock Electro-Pop" prendra place à partir de 19h sur le Pont en Bois. À la même heure, devant la mairie, Place du Docteur Rozier, c'est la scène "Crest Jazz" qui s'installera. Et l'Ecole de Musique et de Danse de Crest donnera une représentation à 15h30 sur la grande toiture de la médiathèque. « Il y a trois scènes différentes, et trois ambiances vraiment différentes », souligne Boris Transinne, adjoint délégué à la culture. Pour le public, tout sera entièrement gratuit.

Cet événement représente aussi le retour des concerts libres, après une longue période d'absence, même s’il n'y aura pas d'exception au couvre-feu à 23h pour les spectateurs. Mais pas de risques, les concerts finissant au plus tard à 22h. La Fête de la Musique sera aussi l'occasion de retrouver certains artistes qui n'avaient pas pu se produire sur scène plus tôt cette année en raison des restrictions sanitaires. Le groupe The George Kaplan Conspiracy était programmé au mois de janvier, son concert a donc pu être décalé à une date qui convient parfaitement : celle de la Fête de la Musique !

Le choix des scènes n'est pas le fruit du hasard. Cette année, c'est également l'anniversaire du Pont en Bois, qui fête ses 20 ans. « On s'est dit qu'on pouvait relier les 20 ans du Pont en Bois et la Fête de la Musique », explique Hervé Mariton, le maire de Crest. « Les représentations se feront sur des endroits originaux », se réjouit Boris Transinne. La toiture de la médiathèque est un endroit qui n'avait pas jusque là beaucoup été exploité. Et ces trois lieux peuvent se gérer plus facilement avec les règles sanitaires.

Emilien Decelle

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021