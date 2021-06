Les services de la ville se dévoilent

La première édition du "Forum ma ville et moi" était organisé le 12 juin.

C’est une première. Les services de la municipalité, habitués à travailler dans l’ombre, se sont présentés aux administrés crestois le samedi 12 juin, devant le Centre d’art. L’événement, initialement prévu en décembre dernier, avait dû être reporté pour les raisons que l’on connaît...

Le maire ainsi que de nombreux élus étaient sur place samedi après-midi pour répondre aux questions des habitants et présenter les actions de la ville et les projets de la municipalité. « La ville fait beaucoup plus de choses que ce que les gens croient ! », assure Hervé Mariton...

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021