Ouvrons un peu les yeux dans l’eau !

Pas moins de trente-cinq films seront projetés entre Aouste et Crest, du 11 au 13 juin.

Le programme est copieux et il y en aura pour tous les goûts. De la fiction, du documentaire, du grand public ou de l’intimiste, du comique et du très sérieux... La deuxième édition du festival Les Yeux dans l’eau se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 juin, entre la salle des fête d’Aouste-sur-Sye et le cinéma l’Eden, à Crest.

Cette année, la programmation du festival international du film de rivière « suivra le fil rouge de la biodiversité », explique Stéphanie Gentilhomme, co-fondatrice du festival avec Ann Stewart. Trente-cinq films au total, pour un planning de séances millimitré : « Nous avons compressé la programmation initialement prévue en 2020 en prenant en compte le couvre-feu », précise Ann Stewart.

Au programme, donc, des films prévus pour l’édition 2020, que les organisateurs avaient été contraints d’annuler, mais aussi quelques nouveautés...

Article publié dans Le Crestois du 11 juin 2021