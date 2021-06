Un loup est-il venu festoyer près du centre-ville de Crest ?

Une carcasse de chevreuil découverte près de l'ancien hôpital de Crest interroge sur la présence du loup dans la basse vallée de la Drôme.

C'est en faisant le tour de sa propriété, chemin de Pierrefeu, à deux pas de l'ancien hôpital de Crest, que Frédéric Reynier a fait, à la fin du mois de mai, une découverte insolite. Dans cette zone qui n'est ni tout à fait en ville, ni tout à fait à la campagne, dans les hauteurs du quartier du Bourg, il est tombé sur une carcasse de chevreuil, méthodiquement décharnée, la fourrure soigneusement rabattue au niveau des pattes arrière, et sans un gramme de viande sur les os...

« Habituellement, je vois plutôt des chevreuils ou des blaireaux qui se promènent par ici ! », raconte-t-il, encore étonné de sa découverte. Vu son état de décomposition, la carcasse paraît avoir été abandonnée ici une ou deux semaines plus tôt. « Je l'ai prise en photo, j'ai prévenu la police municipale et un lieutenant de louveterie », précise Frédéric Reynier. De manière plus ou moins confidentielle, la photo commence à circuler et à faire parler d'elle. Et le coupable paraît tout désigné.....

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : la forte hausse de la prédation.

Article publié dans Le Crestois du 11 juin 2021