30 bougies pour les Balcons de la Drôme

Les participants à la célèbre course s’élanceront le dimanche 13 juin.

Avec l'effet crise sanitaire en 2020, l'annulation de la course a entraîné dans son sillage la trentième édition... Le dimanche 13 juin, les Balcons de la Drôme fêteront donc en même temps leur 30ème anniversaire et la 30ème édition ! Le village de Piégros La Clastre vivra ce dimanche au rythme des départs et des arrivées des randonnées et trails, les deux incontournables des Balcons de la Drôme.

Ce trentième anniversaire est l’occasion de jeter un oeil dans le rétroviseur et de contempler le long chemin parcouru depuis la création de la course, en 1991...

Article publié dans Le Crestois du 11 juin 2021