Cultures urbaines fait le plein

Succès au rendez-vous pour la première édition du festival, qui englobait la compétition Skate kids 2.

Crest a des petits airs de Californie, ce samedi 5 juin. Musique amplifiée, graffeurs proches des bords de Drôme et ados - parfois torse nu sous un soleil de plomb - aux quatre coins du skatepark sur leurs planches à roulettes... En partenariat avec la mairie, le Crest skateboard club organisait pour la première fois le festival Cultures urbaines avec, comme évènement principal, la deuxième édition du Skate kids, une compétition de skateboard pour les jeunes de 7 à 18 ans.

Au plus fort de l’après-midi, plusieurs centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, se sont massées dans les tribunes et autour du skatepark, à la buvette ou près du stand Sultan kebab, dans une ambiance bon enfant. Mais avec des consignes sanitaires, comme le port du masque, difficile à faire respecter malgré les remontrances de quelque gendarmes...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 juin 2021