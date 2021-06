En selle de Crest jusqu'au Grau-du-Roi

Les résidents du "foyer appartement" de l’Apajh sont partis pour un long périple à vélo.

En mars 2020, ils se lançaient l'idée un peu folle de rejoindre la mer à vélo, depuis leur foyer, à Crest. Mais Covid oblige, les résidents et équipes du foyer de l’Apajh (Association pour adultes et jeunes en situation de handicap) prennent, deux mois plus tard, la décision de reporter cette traversée et de l'adapter aux exigences du protocole sanitaire. C'est donc le mardi 1er juin, à 9h, qu'ont décollé les cyclistes de l'Apajh, sous un ciel qui n'a pas tardé à se dégager.

Une douzaine d’entre eux se sont retrouvés, dans la bonne humeur collective, devant les locaux de l’association, située sur le cours Joubernon, à Crest. Un immeuble qui est en fait l'ancienne maison familiale de George Bovet, maire de la ville dans les années 1940, aujourd'hui propriété de la mairie et dont l'association est locataire. Derrière ses murs résident huit personnes autonomes mais atteintes d'une « déficience mentale légère », comme l'explique Sylvain Dubois, éducateur à l'Apajh de Crest.

Parmi les participants à cette expédition, deux éducateurs et cinq accompagnés du foyer crestois, ainsi qu'une éducatrice et un accompagné venus de Valence. Les résidents sont à l'initiative de ce projet de traversée longue d'environ 300 km, qui se terminera le samedi 5 juin au Grau-du- Roi (Gard). Ils ont gardé cette idée en tête malgré la situation si particulière de ces derniers mois... « Ils ont su concrétiser un projet malgré toutes ces contraintes », se réjouit Christine Taboul, responsable des Foyer Appartement et du SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale), les deux services de l'Apajh à Crest.

EFFORT ET ENTRAIDE

Chaque nuit, une escale est prévue dans un hôtel ou en camping : à Viviers dans un hôtel pour la première nuit, du camping à Châteauneufdu- Pape, l'hôtel à Beaucaire, et enfin à l'hôtel à Arles. Ils devront aussi tenir compte du couvre-feu à 21h... Passée l'ultime étape, les accompagnés récompenseront leurs efforts en piquant une tête dans la Méditerranée, si la météo le permet. Le retour jusqu'à Crest se fera à bord d'un véhicule neuf places de l'Apajh.

Le Foyer Appartement et le SAVS ont pour but « d'accompagner des adultes pour plus d'autonomie, d'inclusion, ou d'épanouissement personnel », explique Christine Taboul. Au sein du foyer, ils peuvent louer un appartement directement auprès de l'Apajh, alors qu'à l'étage est installé le bureau des éducateurs. Et chacun peut y vivre en autonomie, tout en étant bien entouré.

Pour l'Apajh, cette grande traversée à vélo est un projet d'envergure, le premier qui sera mené depuis la fusion entre l'association et l'APEI (Association pour l'enfance inadaptée) du Val Brian, à Grâne. Depuis janvier dernier, ces deux structures ne font en effet plus qu'un. D'après Christine Taboul, « ce périple est l'illustration de la fusion Apajh et l'APEI, du partage des dynamiques, et de la mutualisation des moyens ». « La fusion n'a pas empêché la dynamique de cette idée », souligne Sylvain Dubois, éducateur qui sera également du voyage. Pour lui, c'est un projet qui mélange « effort individuel et entraide ».

La présence d'Aurélie Minodier, une des résidentes du foyer et double championne du monde en cyclisme adapté en 2016, saura les motiver pour aller jusqu'au bout !

Émilien Decelle

Article publié dans Le Crestois du 4 juin 2021