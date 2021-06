Des ados face aux inégalités de genre

Une exposition sur les inégalités hommes-femmes est proposée aux collègiens de Revesz-Long.

C’est l’effervescence dans le CDI du collège Revesz-Long, en cette belle matinée du vendredi 28 mai. Le centre de documentation accueille depuis une semaine une exposition confectionnée par Karine Coll, professeur de français, et Marion Subtil, documentaliste, sur le thème des inégalités entre les hommes et les femmes et, en particulier, sur les violences faites aux femmes.

Accrochés aux murs du CDI, on trouve côte à côté des pancartes illustrées, des textes explicatifs ou des photographies de mains de femmes, réalisées par Mme Coll...

Article publié dans Le Crestois du 4 juin 2021