Éoliennes, transports, 3CPS et Galerie Duvert au menu du CM de Crest

Les élus crestois se sont retrouvés en mairie après une année de conseil aux Moulinages. L’ambiance n’y a pas forcément gagné en convivialité...

Les terrasses sont ouvertes, la salle Max Tabardel aussi ! Située au dernier étage de la mairie, elle a accueilli, lundi 31 mai, le conseil municipal, après une dizaine de séances organisées à la salle des Moulinages, plus propice à la « distanciation sociale ». Les élus ont donc retrouvé un peu de proximité, ce qui ne les a pas pour autant rendus plus agréables les uns envers les autres... D’autant que l’ordre du jour était copieux, et les points de désaccord entre la majorité et l’opposition potentiellement nombreux.

Le premier accroc arrive sans crier gare. Après avoir unanimement salué Baptistin Courtial, juriste de la Ville de Crest depuis 6 ans en partance pour un nouveau poste, les élus se penchent sur le « rapport d’activités des services », document administratif faisant l’inventaire des actions des services municipaux. Alors que le maire est passé au point suivant, Samuel Arnaud, élu d’opposition, demande à revenir sur ce rapport. Refus d’Hervé Mariton, qui change finalement d’avis et laisse la parole au conseiller...

Article publié dans Le Crestois du 4 juin 2021