Le combat d'un agriculteur pour son salarié marocain

À la Ferme de la Besantie, Alain Freyssin et Abdel Allaoui se battent pour obtenir la régularisation de ce travailleur marocain qui risque l'expulsion

C'est un peu essoufflé et visiblement anxieux qu'Alain Freyssin est venu frapper à la porte du Crestois, le lundi 17 mai. À son côté, Abdel Allaoui, son collègue trentenaire de la Ferme de la Besantie, à Vaunaveys-la- Rochette. Une exploitation réputée pour sa production de fraises et de tomates et pour sa jolie boutique, installée en bordure de la route de Chabeuil. S'il est d'un naturel jovial, Alain Freyssin n'a, ce jour là, pas la mine des grands jours. Abdel, son salarié de nationalité marocaine, est, depuis le 6 avril dernier, sous le coup d'une « OQTF ». Une « Obligation de quitter le territoire français ». « On marche sur la tête !, s'époumone l'agriculteur. Abdel est en CDI, il est apprécié de nos clients, il est bien intégré... Et j'ai besoin de lui pour faire tourner la ferme ! »

Article publié dans Le Crestois du vendredi 28 mai 2021