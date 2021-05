Castex à Aouste pour que le téléphone ne pleure plus

Face au délitement des vieilles lignes, le Premier ministre a fait un déplacement express

Paris-Nice en train de nuit pour inaugurer la réouverture de la ligne, puis Nice- Chabeuil... en Falcon !

Vendredi 21 mai, le Premier ministre Jean Castex était dans la Drôme pour un déplacement consacré à l'entretien des vieilles lignes téléphoniques en cuivre. Avant de donner, devant un parterre d'élus locaux, une conférence de presse dans la salle des fêtes d'Aouste aux côtés du PDG d'Orange, Stéphane Richard, et du secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, Jean Castex a visité deux chantiers. L'un dédié au déploiement de la fibre à Crest et l'autre à l'entretien des lignes en cuivre à Aouste-sur-Sye. Deux visites interdites d'accès au Crestois et à nos confrères du Journal du Diois. En effet, un « pool médiatique» avec seulement certains médias triés sur le volet a pu y assister...

Article publié dans Le Crestois du 28 mai 2021