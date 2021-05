À Blacons, le meilleur croissant au beurre d'Isigny

Julian Borie a remporté le concours du meilleur croissant de France.

Il y a désormais un point commun entre le bord de la Drôme et les froids rivages de la Manche ! Julian Borie, apprenti à la boulangerie familiale de Mirabel-et-Blacons, a remporté le concours du meilleur croissant au beurre AOP d'Isigny les 18 et 19 mai, à Rouen.

L’apprenti boulanger est revenu avec son trophée et un stage de trois jours avec Johan Martin, un artiste de la viennoiserie. Ce professeur de pâtisserie obtient, en 2007, le titre de vice-champion d’Europe de sucre artistique. En 2009, il remporte le Trophée Pascal Caffet et concourt, en 2013, à la Coupe du Monde de la Pâtisserie pour laquelle il remporte, avec son équipe, la médaille d’argent.

Ce stage qui va permettre à Julian « d'apprendre d'autres techniques en viennoiserie et de me perfectionner », se réjouit-il, encore à peine revenu de sa victoire. C'est dire la valeur du cadeau aux yeux de ce jeune homme d'un peu plus de seize ans, sans diplôme, qui s'est mesuré à treize autres boulangers, tous diplômés...

