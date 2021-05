Élections régionales : le choix entre neuf candidatures

Les listes pour le scrutin des 20 et 27 juin ont été déposées.

Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales ont été repoussées en raison de la crise sanitaire aux dimanches 20 et 27 juin. Un scrutin inédit puisque les électeurs sont appelés ces mêmes jours à voter également pour élire les conseils départementaux : deux urnes, deux élections. Tous les candidats sont désormais connus pour élire la future assemblée régionale.

Les conseils régionaux ont en charge prioritairement le développement économique du territoire via des aides ciblées aux entreprises et l'organisation des transports régionaux (Trains express régionaux, transports interurbains et scolaires). La construction et la gestion des lycées ainsi que la formation professionnelle et l'apprentissage sont également des compétences régionales. Les régions financent parallèlement nombre de projets locaux à travers l'octroi de subventions.

Neuf listes concourent donc cette année, avec des déclinaisons sur les douze départements de la région, plus la métropole lyonnaise. Des représentants départementaux ont été nommés pour faire campagne localement...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Pas d'union à gauche au premier tour - Wauquiez favori.

Article publié dans Le Crestois du 28 mai 2021