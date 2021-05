De Saoû à Bourdeaux, restaurants et bistrots rouvrent petit à petit.

« Ça fait tellement de bien... » Bien installés sur la terrasse de l’Oiseau sur sa branche, Michèle et Patrice, Saoûniens depuis deux ans, savourent leur premier repas à l’extérieur depuis sept mois. « On a pris vingt ans en un an », soupire Michèle qui veut à tout prix profiter de ces « premiers moments de liberté : ce midi c’est resto, après c’est ciné à Crest. »

Ce mercredi midi, c’est la réouverture pour le chef Thierry Chalançon, qui a installé sur sa terrasse une quarantaine de couverts (contre une centaine hors Covid). « On va monter en rythme et, à partir du 9 juin, lorsque les jauges seront moins contraignantes, on sera ouverts tous les jours, midi et soir », explique le maître des lieux. Michèle et Patrice, eux, n’ont pas attendu. « Dès que le gouvernement a annoncé la réouverture, on a appelé pour réserver pour ce midi. Je n’ai même pas regardé le menu ! Je laisse le serveur choisir », rigole Michèle.

MATIN, MIDI ET SOIR

Le village de Saoû reprend vie après ces mois d’hibernation forcée. « Le déconfinement coïncide avec l’arrivée des touristes, bientôt. Le village est toujours un peu mort l’hiver, mais cette année la différence sera encore plus frappante ! », explique Brigitte, qui sort de la Poste. Les autres restaurants du village devraient, graduellement, rouvrir à leur tour.

Un peu plus loin, à Bourdeaux, le Bar restaurant du Centre a aussi rouvert ses portes. « Ça se passe plutôt bien, nos clients reviennent », se réjouit le patron, qui a repris les bonnes vieilles habitudes : « On est ouverts 7 jours sur 7, matin, midi et soir ! Et sans réservation ! On va peut-être seulement ouvrir un peu plus tard qu’à l’habitude le matin, puisqu’avant le confinement c’était à 6h30. On verra s’il y a de la demande ».

À Pont-de-Barret, la Fontaine minérale va rouvrir graduellement, dès vendredi 21 mai et au fil des étapes du déconfinement. Jusqu’au 9 juin, le café restaurant ne sera ouvert que du vendredi au lundi, de 10 heures à 20h30, avec concerts, DJ sets et spectacles… Avant de déployer davantage sa programmation lorsque les restrictions seront levées !

Alexandre Billette

Article publié dans Le Crestois du 21 mai 2021