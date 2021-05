De Grâne à Montmeyran : c'est la tournée générale !

À l'heure de l'apéro, les bistrots de la plaine se sont remplis de vie et de bonne humeur.

Qu'importe la pluie pourvu qu'on ait... une terrasse ! À partir de 17h, mercredi 19 mai, les cafés de Grâne, d'Allex, d'Eurre, de Montoison et de Montmeyran ont retrouvé leurs vieilles habitudes, et il ne fait guère de doute que les bistrotiers de la plaine se souviendront de cette soirée arrosée... par les averses.

À Grâne, le nouveau tabac-presse de Pierrot a connu une affluence record. Le bar, qui avait ouvert ses portes le 6 mars 2020, avait dû fermer une semaine plus tard, avec le premier confinement. « La vie reprend, ça fait plaisir », se réjouit le patron, qui regarde d'un oeil affectueux la jeunesse grânoise s'installer sur sa terrasse. « Ici, c'est le service, la proximité et la convivialité... Il manquait la convivialité mais ça y'est, elle est revenue ! », se réjouit Pierrot. Le café sera ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 20h ! Un bref coup de tonnerre résonne au-dessus de la rivière et le ciel se fait un peu menaçant...

Article publié dans Le Crestois du 21 mai 2021