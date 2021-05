A Crest, « se retrouver, enfin »

Les terrasses sont ouvertes, les commerces peuvent rouvrir sans distinction, les lieux culturels accueillent les visiteurs… Retour à un début de vie normale.

On s’attendait à ce que les terrasses des bistrots soient prises d’assaut dès l’ouverture, mais les Crestoises et les Crestois ont, somme toute, été plutôt sages. Vers 9 heures mercredi 19 mai au matin, il était encore possible de trouver une place au Café du Globe, tandis que le grand espace ouvert sur le parvis de l’église du Café de Paris n’était pas plein, loin s’en faut.

Il n’empêche, sur les rues commerçantes, les rideaux métalliques étaient levés, les camions de livraison reprenaient leur ballet, les bruits de la ville résonnaient à nouveau…..

Article publié dans Le Crestois du 21 mai 2021