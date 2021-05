Pendant ce temps, au centre de vaccination de Crest

Tous les majeurs peuvent désormais recevoir le précieux sérum.

Terminées, les restrictions d’âge ou les ordonnances médicales obligatoires. Depuis le lundi 10 mai, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir, gratuitement, une première dose puis, six semaines plus tard, la seconde dose du vaccin développé par Pfizer et BioNTech contre le Covid-19.

Dans la salle Coloriage de l’Espace Soubeyran, le manège vaccinal est désormais bien rodé...

Article publié dans Le Crestois du 21 mai 2021