Des parents drômois veulent faire condamner l’État pour inaction environnementale

43 parents, pour la plupart issus de la vallée, reprochent à la préfecture de région de ne pas agir. L’eau et la rivière Drôme sont au coeur de la plainte.

« Nous aimons la Drôme et nous la voyons se détruire, c'est terrible. Je ne veux pas que mes enfants me disent dans dix ans que j'ai regardé sans rien faire ». Lourd constat d'Émilie Saint Sevin, 39 ans et mère d'un enfant de deux ans. Avec une autre Crestoise, Hélène Fléchet, elle fait partie des 43 parents drômois, essentiellement de la vallée, qui portent une requête contre la préfecture de région pour « inaction environnementale ».

Hélène Fléchet, mère de trois enfants âgés de 11 à 19 ans, en est l'initiatrice. Tout a commencé il y a environ un an et demi...

Article publié dans Le Crestois du 21 mai 2021

Photo : © ImAges ImprObables