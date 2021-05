Bars et restaurants s'apprêtent à rouvrir en extérieur

Dans la vallée, des établissements trépignent d’impatience tandis que d’autres temporisent. Les jauges des terrasses sont réduites de moitié jusqu’au 9 juin.

210 jours d'abstinence. Le 30 octobre dernier, alors que la deuxième vague du Covid déferlait sur la France, tous les bars et restaurants étaient contraints de baisser le rideau. Six mois et demi plus tard, les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration sont sur les starting-blocks... ou pas.

Après avoir détaillé le calendrier du déconfinement au mois d'avril et promis une réouverture des terrasses le mercredi 19 mai, le Premier ministre Jean Castex a annoncé, mardi 11 mai, que leur jauge ne pourrait dépasser 50% de leur capacité.

Ce qui en a échaudé certains...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021

À consulter sur le même sujet : le trait d'humour de Rhodoïd

À quand remonte votre dernier verre en terrasse ?