Un frigidaire pour dénoncer les excès du capitalisme

Le trio Baquet Rhode Nutchey vient de sortir un livret sur le libéralisme.

C’est un joyeux trio qui aligne presque 250 années au compteur. Avec Libéralisme, quand tu nous tiens, les infatigables Simone Baquet, Madeleine Nutchey et Gilles Rhode ont encore sévi ! Dans une courte brochure - ou fanzine, comme disent les plus jeunes - imprimée sous les presse du Crestois, ces trois éternels contempteurs de l’économie de marché et de ses travers dénoncent, avec force dessins humoristiques et essais politiques, les déviances du modèle économique libéral.

« Beaucoup de personnes n’ont pas encore compris les danger de ce libéralisme qui, en nous rendant la vie plus facile, nous emprisonne et nous infantilise », dénonce Simone Bacquet, à l’initiative de ce projet, après avoir commis un précédent livret, il y a quelques années, dénonçant cette fois-ci les privatisations d’entreprises et de biens publics.

Quant à Gilles Rhode, qui sévit à longueur de semaine dans les colonnes du Crestois via ses dessins sarcastiques, il s’est naturellement associé au projet de ses deux aînées : « Ça remonte le moral de voir ces deux femmes de 90 ans qui te prennent par les sentiments pour essayer de faire comprendre à nos semblables qu’on est parti dans un mauvais engrenage », s’enthousiasme l’artiste.

Ainsi, on passe dans ce livret du « frigid’air conditionné » aux règles d’or de « l’homme d’affaires modèle », en s’arrêtant sur les oeuvres d’Ivan Illich ou d’Étienne Godinot, avant de conclure sur le « cirque du capital », jonglant avec les lois tout en faisant un grand écart entre égalité et efficacité...

Vous pourrez vous procurer le livret le samedi 15 mai, sur le marché de Crest, ainsi qu’à la librairie La Balançoire.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021