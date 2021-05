Départementales : les candidats dévoilés

Il leur reste cinq semaines pour faire campagne.

Tous les candidats sont désormais connus. La préfecture de la Drôme a publié jeudi 6 mai la liste exhaustive des binômes présents à l'élection des 20 et 27 juin prochains : en effet, depuis 2015 et l'instauration de ce scrutin départemental en lieu et place des élections cantonales, chaque candidature se compose d'une femme et d'un homme (et de deux suppléants), sur les dix-neuf cantons que compte le département.

Depuis six ans, cette collectivité est présidée par la Républicaine (LR) Marie-Pierre Mouton, qui se représente pour un mandat de six ans...

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021