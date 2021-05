Vaccination : inscriptions sur le marché

La prise de rendez-vous facilitée par le contact avec les habitants.

Ce samedi 8 mai, un stand de la mairie est installé devant l’hôtel de ville, au coeur du marché, pour prendre des rendez-vous au centre de vaccination contre la Covid.

Depuis son ouverture le 9 mars, le centre crestois, installé salle Coloriage, suit avec intérêt les évolutions de la campagne de vaccination données par l’État. Ouverte aux plus de 50 ans, la prise de rendez-vous a été un franc succès avec une quarantaine de personnes inscrites en cette matinée ensoleillée.

Si bien que le samedi 15 mai, élus et personnels municipaux reprendront leur place sur le marché pour faciliter l’accès à tous du vaccin. « Il ne se perdra aucune dose, nous prendrons même des plus jeunes sur appel téléphonique s’il le faut », signale Corinne Meuvret, la directrice générale des services de la ville (lire le communiqué). Cette démarche permettra d’atteindre les 900 vaccinations par semaine, sur tout le bassin crestois et même au-delà, avec un rappel six semaines plus tard.

Ce samedi 8 mai, les passants s’interrogent et s’arrêtent, juste le temps de poser la question du vaccin, avant de dire : « Et bien si c’est le Pfizer, je veux un rendez-vous », constate Ruth Azaïs, élue en charge du social.

Le centre de vaccination est ouvert de 9h à 11h et de 17h à 19h, du lundi au vendredi à l’espace Soubeyran. Se munir de sa carte vitale et de sa carte d’identité.

Réservation : 06 18 46 63 81

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021