Paul Keruel s'en est allé !

Le chocolatier multicartes s’est éteint le mercredi 28 avril.

Quand on annonce la disparition d'une personne dans la presse, il est coutume de dire : « Il nous a quittés ». Mais je ne peux me résoudre à employer cette expression pour Paul. Il ne nous a pas quittés et il ne nous quittera jamais. Quand on a eu la chance de rencontrer un homme aussi formidable on ne peut, ni ne doit, l'oublier.

Paul Keruel se définit en trois mots : curieux, passionné et généreux. Curieux, il l'était de tout et rien ne le rendait plus heureux que d'aborder un nouveau champ de recherche et de découverte. C'est ce qui explique le parcours foisonnant et atypique de cet homme qui est passé de la pédagogie à la médecine, de la littérature à la sculpture ou de la gastronomie à la chocolaterie...

Article publié dans Le Crestois du 7 mai 2021