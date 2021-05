Un Crestois de 12 pages, est-ce vraiment si léger ?

Chers lecteurs, chères lectrices, il n’a pas échappé aux plus exigeants d’entre vous que, depuis le dernier confinement, votre bon Crestois a entamé un régime minceur...

Une diète forcée qui nous a très souvent contraints à imprimer un journal de douze pages, plutôt que seize, vingt, ou vingt-quatre, comme nous y étions tous habitués.

Nous avons bien reçu vos appels à retrouver un Crestois un peu plus « lourd ». Nous les entendons et nous les partageons (surtout Julien, notre façonnier, qui s’arrache les cheveux chaque semaine pour assembler le journal). En outre, ces appels nous obligent car ils nous disent que nous sommes attendus au tournant tous les vendredis. Et pour 1,70€, vous avez bien le droit d’être exigeants. Alors, sachez simplement qu’il n’est pas question pour nous de faire ainsi quelques économies de bout de chandelle sur l’encre et le papier.

Car il ne vous a pas non plus échappé que, depuis un an, un virulent intrus s’est glissé parmi nous. En mars 2020, ce trouble fête nous a même acculé à renoncer à notre cher papier de 60g/m2 pour basculer l’intégralité de nos articles sur le site internet du Crestois. Soit deux mois d’information gratuite, ce qui ne fut pas sans conséquences pour une petite entreprise comme la nôtre...

Depuis ce premier confinement, le journal papier est revenu, mais le virus n’en finit plus de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui tentent d’initier la moindre animation culturelle, sportive, ou même économique. Par ricochets, le microbe rabat-joie nous oblige aussi à nous adapter à une actualité parfois maigrichonne, dont nous ne sommes, au fond, qu’un modeste reflet. Finies donc, les pages sports ! Finies les brocantes ! Finies les expositions et les festivités ! Finis les concerts et les spectacles...

En outre, le ralentissement généralisé de l’activité économique n’a pu que rejaillir sur notre pagination : les publicités, vous l’aurez sans doute aussi remarqué, ne se bousculent pas au portillon du Crestois ces derniers temps... Bien sûr, nous n’en tenons aucunement rigueur à ceux qui, jadis, faisaient appel à nous pour les besoins de leur communication. Les temps sont durs pour les entreprises et les associations du territoire, ne l’oublions pas, et croisons les doigts pour que le pire soit derrière nous.

Qu’à celà ne tienne, la rédaction s’est astreinte à vous proposer chaque semaine au moins douze pages d’information locale et indépendante. Une gageure pour une petite équipe comme celle du Crestois. Et un défi que nous parvenons, non sans efforts, à relever grâce à la perserverance et à l’imagination de nos trois journalistes. Ces derniers ne se sont pas ménagés pour vous donner chaque semaine des nouvelles des associations locales, des clubs sportifs, des commerces, des cafés et des restaurants qui rendent notre vallée si agréable à vivre. Et qui se sont décarcassés pour dénicher, de-ci de-là, des petites histoires locales qui en disent plus ou moins long sur notre époque...

Sans oublier bien sûr nos correspondants bénévoles, qui nous donnent chaque semaine des nouvelles de leur village. Merci à eux ! Et merci à tout ceux qui alimentent les pages du Crestois et le rendent toujours plus riche et surprenant !

Et puisqu’il nous faut bien souvent faire avec une actualité réduite à peau de chagrin, nous nous sommes fixés pour objectif, faute de pouvoir vous offrir de l’information en quantité, de miser sur la qualité. On a d’ailleurs aussi bien reçu vos courriers et messages nous encourageant à poursuivre sur cette voie. Nous vous en remercions et vous pouvez compter sur nous.

En ce vendredi 7 mai, nous célébrons les 121 ans du Crestois. Pour l’occasion, nous avons un moment pensé vous conconcter un journal de 121 pages. Avant de s’orienter sagement vers un 12,1 pages. Finalement ce sera 16... Alors bonne lecture et courage à tous !

La rédaction

Communiqué publié dans Le Crestois du 7 mai 2021