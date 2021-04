À Aouste, Lidl propose un "référendum ouvert"

Le groupe a fait cette proposition à la veille d’un conseil municipal décisif.

C’est un pavé dans la mare. Le lundi 26 avril, le groupe Lidl a décidé, via son service de presse, de « prendre la parole pour proposer au maire et aux habitants d’Aouste-sur-Sye une nouvelle façon d’exprimer leur choix à travers un référendum ouvert ». « À l’issu de ce référendum, poursuit Lidl, il y aura deux possibilités : si le "oui" l’emporte, nous pourrons concrétiser ce projet en collaboration avec la mairie, et, a contrario, si le "non" l’emporte, nous en prendrons acte et mettrons un terme définitif à ce projet. »

Une proposition qui ne passe pas très bien du côté de la mairie d’Aouste...

Article publié dans Le Crestois du 30 avril 2021