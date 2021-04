Finalement présents à l’élection

Caryl Fraud et Véronique Baudouin sont candidats aux départementales.

C'est un quatuor qui s'est présenté au Crestois, le lundi 26 avril, sur les bords de la Drôme, en face de la mairie d'Aouste-sur-Sye. Le binôme formé par Caryl Fraud, conseiller municipal Modem à Crest, et Véronique Baudouin, première adjointe à Combovin, et leurs suppléants Séverine Venouil (conseillère à la Répara-Auriples) et Laurent Terrail (habitant de Montvendre) ont officiellement lancé leur campagne pour les élections départementales des 20 et 27 juin.

S'affichant de centre-droit mais refusant de se voir accoler toute étiquette partisane, le quatuor se positionne néanmoins dans la continuité de la majorité départementale de Marie-Pierre Mouton (Les Républicains).

Ils reviennent sur des éléments de leur programme, sur le délicat sujet de la passerelle de Crest et sur la spécificité de ce canton « fait pour la gauche »...

Entretien publié dans Le Crestois du 30 avril 2021