Najat Vallaud-Belkacem en campagne à la campagne

Samuel Arnaud la représente dans la Drôme pour les élections régionales.

Une ancienne ministre dans les vignes. La socialiste Najat Vallaud-Belkacem a visité la Drôme le jeudi 22 avril comme tête de liste "L'Alternative". En retrait de la vie politique depuis près de quatre ans, l’ex-ministre de l'Éducation (de 2014 à 2017 après avoir été ministre des Droits des femmes, de la Ville et de la Jeunesse et des Sports) est donc revenue dans l'arène politique pour briguer la présidence de la région Auverge-Rhône-Alpes, accompagnée lors de ce déplacement par la tête de liste départementale, Samuel Arnaud (secrétaire départemental du Parti socialiste et élu d'opposition à Crest), et de quelques élus locaux.

Après un passage à Valence, Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue à l'Écosite d'Eurre...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 30 avril 2021