Le trail des 221 marches devient un challenge connecté

L’Association Sportive d’Armorin vous invite à participer à son challenge exceptionnel, adapté à la situation sanitaire.

Cette année, c’est une version "virtuelle" que proposent les professeurs de sport, les élèves et les parents de l’Association Sportive d’Armorin (AS) pour offrir un trail des 221 marches version 2021, qui se déroulera du 1er au 31 mai. L’année dernière, aucune possibilité de courir à travers la ville. Cette année, le trail des 221 marches était fixé au 5 avril... C’était sans compter sur un nouveau confinement...

Alors les organisateurs, loin de s’avouer vaincus, en ont décidé autrement. « Autrement », c’est une nouvelle édition pour pérenniser le trail et l’adapter à la crise sanitaire, sans attroupement et en respectant les consignes sanitaires. « Ce sera un grand challenge connecté des 221 marches, ouvert à tous, explique le professeur de sport, Lionel Brun. Nous aimerions que les coureurs y participent pour soutenir l’AS. De plus, le tracé leur offre une vraie façon de découvrir la ville et la vallée de la Drôme. »...

Article publié dans Le Crestois du 30 avril 2021