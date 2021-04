Visite du préfet au centre de vaccination de Crest

2300 personnes ont été vaccinés au Pfizer depuis début mars.

C'est à une délégation étoffée que le maire Hervé Mariton a fait visiter vendredi 16 avril le centre de vaccination de Crest, ouvert le 9 mars dernier à l'espace Soubeyran, salle Coloriage. Le préfet Hugues Moutouh et la sous-préfète Camille de Witasse-Thezy ont fait le déplacement, accompagnés de Zhour Nicollet (directrice départementale de l'agence régionale de santé, ARS), Gilbert Bouchet (sénateur Les Républicains de la Drôme), Didier-Claude Blanc (élu Les Républicains à la région) et Denis Benoît, maire d'Aouste-sur-Sye et président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS).

Ils ont pu observer l'organisation du centre, doté de trois lignes de vaccination...

Article publié dans Le Crestois du 23 avril 2021