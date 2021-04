Des Saillansons aux Restos du coeur

L’association Vivre à Saillans s’engage au côté des restos.

C’est tout une petite troupe qui s’affaire dans les rayons des Restos du coeur, à Crest, au gymnase Chareyre, en ce jeudi 8 avril. Masque sur le visage, des bénévoles vont et viennent dans les rayons de l’antenne locale des Restos, garnis de fruits, de conserves ou de produits d’hygiène. Le tout sous le regard curieux d’un petit groupe de Saillansons.

L’association Vivre à Saillans, qui oeuvre pour la culture, l’éducation et la valorisation du patrimoine de sa commune, et soutient ponctuellement des associations caritatives locales, a décidé cette année de soutenir l’association fondée par Coluche en lui remettant un chèque de 500 euros. « Sans tomber dans le pathos, c’est malheureusement aujourd’hui que des gens rencontrent de grandes difficultés et qu’il est nécessaire d’agir à notre échelle », explique Elie Maroglou, le président de Vivre à Saillans. « On s’efforce de penser local », ajoute Martine Lamande, trésorière adjointe de l’association. « Et en ce moment, beaucoup de personnes sont en situation difficile », renchérit sa collègue Michèle Steckler, secrétaire de Vivre à Saillans.

Pour les Restos du coeur, c’est en tout cas un soutien bienvenu qui permettra à l’antenne crestoise de renforcer son offre pour la campagne d’été, qui vient tout juste de commencer. « Ça fait chaud au coeur d’être soutenu et 500 euros, c’est pour nous une somme conséquente qui nous permettra d’aider beaucoup de monde », précise Nathalie Martin, responsable des Resto à Crest. Avec un euro seulement, l’association est en effet capable de financer un repas, en sachant que 80 personnes sont aujourd’hui inscrites à Crest*.

Pour Vivre à Saillans, c’est le début d’un nouveau partenariat que tout le monde espère voir durer longtemps. L’année dernière, l’association avait soutenu 123 Soleil, une structure qui soutient les enfants hospitalisés et leur famille.

Pour financer ces opérations, le principe est simple : une fois par an, la centaine de bénévoles que compte Vivre à Saillans se met au travail pour une Journée crêpes, fleurs et confitures. Une journée d’ailleurs bien connue des gourmands, mais qui n’a hélas pas pu se tenir cette année, confinement et couvre-feu obligent... Qu’à cela ne tienne, les Saillansons n’avaient pas l’intention de renoncer à cette idée et ont préparé, au débotté, 160 pots de confiture. Aussitôt dit, aussitôt fait... et aussitôt écoulé : en trois jours, c’est la rupture de stock et 370€ sont collectés ! Vivre à Saillans a généreusement arrondi à 500€ avant de remettre les fonds aux Restos du coeur.

Martin Chouraqui

* Inscriptions toujours ouvertes sur rendez-vous, au 04 76 75 2 12

Article publié dans Le Crestois du 16 avril 2021