Le Crest jazz festival maintenu avec une jauge réduite

Quasi aboutie, la programmation 2021 se veut joyeuse et vivante.

La 45ème édition du Crest Jazz est maintenue et se tiendra du 30 juillet au 7 août 2021. C'est en tout cas ce qu'espèrent les organisateurs du festival, devenu une institution, et la mairie de Crest qui se sont réunis vendredi 9 avril pour formaliser leur partenariat en signant une convention. « Un moment important de notre relation, a tenu à préciser le maire Hervé Mariton. Un partenariat actif par beau temps mais aussi par temps plus compliqué, comme c'est le cas depuis un an pour des raisons sanitaires »...

Article publié dans Le Crestois du 16 avril 2021