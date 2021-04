Passerelle : après les pépins techniques, place aux embrouilles financières

La ville et le département, co-maîtres d’ouvrage, préfèrent ne plus s’avancer sur une date d’inauguration.

On croyait franchement avoir déjà tout vu dans le docu-drame de la passerelle piétons-vélos du Pont Mistral, dont la livraison avait été initialement prévue… en juillet 2019. Mais ce gros chantier à 1,46 million d’euros, hors-voirie, financé directement ou via subventions par l’État, le département, la communauté de communes et la ville de Crest, est à nouveau à l’arrêt, comme l’a rapporté le Dauphiné, mercredi 14 avril.

La dernière date d’ouverture prévue – le 14 février dernier – est déjà passée depuis longtemps, et bien malin qui pourrait aujourd’hui oser s’avancer sur la date d’une éventuelle inauguration.

Bref rappel des épisodes précédents...

