Vers une grève des écoles à la rentrée ?

Parents d’élèves et enseignants demandent une harmonisation des rythmes scolaires. Pour l’heure, la mairie s’y refuse et l’académie tente d’éteindre l’incendie…

Les vacances de Pâques viennent tout juste de commencer, et pourtant… Un vent de fronde souffle de plus en plus fort dans les écoles publiques crestoises. Le lundi 12 avril, une quarantaine de parents et enseignants se sont rassemblés devant l’école Charles Royannez, vide de ses écoliers, avant une rencontre avec Pascal Clément, le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale (Dasen).

L’heure est grave : une partie du corps enseignant crestois est en effet prête à faire grève dès la rentrée...

Article publié dans Le Crestois du 16 avril 2021