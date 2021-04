Le retour de Lidl divise Aouste-sur-Sye

L'enseigne de supermarchés low-cost n'a pas abandonné l'idée de s'implanter sur la commune, dans un format plus petit...

Le vote tant attendu n'aura finalement pas eu lieu. L'ordre du jour du conseil municipal du mardi 6 avril prévoyait un vote consultatif sur l'implantation d'une enseigne Lidl, au sud d'Aoustesur-Sye, près du rond-point de la route départementale 164 (dit rond-point de Vicat).

Retoqué par deux fois par l'administration (voir encadré ci-dessous), le discounter allemand a présenté devant le conseil municipal une troisième mouture du projet, le 3 février dernier. Elle prévoit une surface de vente réduite à moins de 1000 mètres carrés, ce qui permettrait à Lidl de passer outre les autorisations préfectorales, sans pour autant réduire l'emprise foncière envisagée. L'astuce réside dans l'espace dédié au stockage, nettement plus important dans cette troisième version que dans les précédentes. Et qui laisse forcément la porte ouverte à une demande d'agrandissement de l'espace commercial dans un futur plus ou moins proche.

Le bruit du vote a couru avant le week-end de Pâques et un certain nombre d'oppositions se sont fait entendre auprès du maire et des conseillers municipaux...

